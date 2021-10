Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt übers Wochenende

Am Samstag verzeichnet das Robert-Koch-Institut 16 Neuinfektionen, am Sonntag keine. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit wieder unter 80.

Der Landkreis Aichach-Friedberg kann übers Wochenende einen leichten Rückgang der Corona-Fallzahlen verzeichnen. Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 79,2 und damit etwas niedriger als am Freitag mit 82,9.

Am Samstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 88,9

Zunächst verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Anstieg. Am Samstag meldete es 88,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zusätzlich registriert wurden 16 neue Fälle. In den sieben Tagen zuvor waren es insgesamt 120 Neuinfektionen. Am Sonntag kamen keine weiteren Fälle hinzu. Das Wittelsbacher Land liegt aktuell mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz von 79,2 etwas über dem Bundesdurchschnitt von 64,2.

Im Landkreis Dachau sind die Corona-Zahlen höher

Zum Vergleich: Im Landkreis Augsburg steht die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 80,1, in der Stadt Augsburg bei 107,2. In der Umgebung am höchsten sind die Zahlen im Landkreis Dachau mit 112,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am niedrigsten sind sie im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 68,6. Die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen mit 81,9 und Donau-Ries mit 84,1 haben ein ähnliches Infektionsniveau wie das Wittelsbacher Land.

