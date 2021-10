Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land steht am Freitagmorgen bei 89,6. Die Situation im Aichacher Krankenhaus hat sich leicht verändert.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weist weiter eine sinkende Tendenz auf. Zum Wochenbeginn hatte sie die 100er-Marke überschritten. Inzwischen liegt sie wieder darunter.

Am Dienstag und Mittwoch waren es im Wittelsbacher Land 105,2 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gewesen. Am Donnerstag lag die Zahl bei 94,8. Am Freitag steht die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 89,6.

Im Aichacher Krankenhaus liegen drei Covid-19-Patienten

Die Situation an den Kliniken an der Paar ist nahezu unverändert. In Friedberg gibt es weiterhin keinen Corona-Fall. In Aichach sind es nun drei. Am Donnerstag waren es zwei Covid-19-Patienten und ein Verdachtsfall gewesen. Auf der Intensivstation muss keiner von ihnen behandelt werden.

Die bayerische Corona-Ampel steht weiterhin auf grün.

