Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt deutlich über 200

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiterhin steil nach oben. Das wirkt sich auch immer mehr auf die Intensivkapazitäten aus.

Es war nur eine Frage der Zeit: Seit Mitte Oktober steigen die Infektionszahlen im Wittelsbacher Land steil an. Am 1. Oktober meldete das Landratsamt noch eine Inzidenz von 82,9. An diesem Freitag nun steigt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 198,5 am Vortag auf 224,4. Damit liegt die Inzidenz nun auf einem ähnlichen Niveau, wie der erreichte Höchststand der dritten Welle Ende April (226,5 am 25. April). In Bayern steigt die Inzidenz derweil auf den höchsten Wert, der während der Pandemie bislang erfasst wurde: 221,9.

Sechs Corona-Patienten müssen intensivmedizin isch behandelt werden

Die reinen Inzidenzzahlen sind für die Einführung von Corona-Maßnahmen nicht mehr maßgeblich. Die bayerische Corona-Ampel entscheidet inzwischen darüber, ob es erneut zu Einschränkungen kommt. Die steht bislang noch auf grün - und ist von den Stufen gelb und rot noch recht weit entfernt. Ab 1200 Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen zur Behandlung ins Krankenhaus kommen, springt die Ampel auf gelb; ab 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen wird sie rot. Laut LGL war die Zahl der hospitalisierten Fälle in den vorangegangenen sieben Tagen am Donnerstag bei 455; die Zahl der Corona-Intensivpatienten bei 368.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dagegen bereits seit einigen Tagen die Intensivstationen fast immer voll belegt. Auch am Freitagmorgen waren laut DIVI-Intensivregister 14 von 14 Betten belegt, davon sechs mit Corona-Patienten, von denen zwei invasiv beatmet werden mussten. In Augsburg sieht die Situation nicht besser aus: Von 90 Intensivbetten waren 88 belegt.

