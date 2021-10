Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt erneut

Am Donnerstag meldet das RKI eine Inzidenz von 119,2. Im Krankenhaus werden weiterhin drei Corona-Patienten behandelt.

Den dritten Tag in Folge steigt die Corona-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg leicht an. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 119,2 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie bei 114,1. Auch in Bayern und ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen zuletzt wieder an.

Die bayerische Corona-Ampel steht weiterhin auf Grün. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 366 hospitalisierte Corona-Fälle in den vorangegangenen sieben Tagen. Erst bei mehr als 1200 Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen neu in den Krankenhäusern aufgenommen werden müssen, springt die Corona-Ampel in Bayern auf Gelb und weitere Einschränkungen treten in Kraft.

Im Vergleich zum Vortag bleibt die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken an der Paar gleich. Weiterhin müssen drei Patienten in Aichach stationär behandelt werden. Zwei davon werden auf der Intensivstation beatmet. Außerdem gibt es einen weiteren Verdachtsfall in Aichach.

Lesen Sie dazu auch