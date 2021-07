Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt leicht an

Laut RKI bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter auf stabilem Niveau. Der Corona-Wert steigt von Montag auf Dienstag minimal.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 3,7. Das entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 3,0 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete. Rein rechnerisch ist inzwischen jeder zweite Landkreis-Bewohner mindestens einmal gegen Corona geimpft.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil

Außerhalb der Landkreis-Grenzen sind die Zahlen zuletzt leicht nach oben gegangen. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hat die Stadt Augsburg mit 16,5 die höchste Inzidenz, gefolgt vom Landkreis Augsburg (13,0). Im Gegensatz dazu ist der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen offiziell "Corona-frei": Hier liegt die Inzidenz nach wie vor bei 0.

Covid-Lage an den Krankenhäusern Aichach und Friedberg unverändert

An den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg ist die Corona-Lage unverändert. Nach Angaben des Landratsamts gibt es dort momentan weder positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle. Zuletzt musste Mitte Juni eine positiv getestete Person stationär behandelt werden.