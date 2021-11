Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter

Die Zahl der Corona-Fälle in Aichach-Friedberg steigt weiter. Auch in den Nachbarlandkreisen erhöhen sich die Inzidenzen auf zum Teil immer neue Höchstwerte.

Für Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 519,2 für den Landkreis Aichach-Friedberg. Am Vortag hatte sie noch bei 502,1 gelegen. Deswegen bleibt der Landkreis ein Corona-Hotspot. Der Bundesdurchschnitt beträgt am Mittwoch 319,5.

Corona: So ist die Lage in den Nachbarlandkreisen von Aichach-Friedberg

Auch viele Nachbarlandkreise liegen über dem Bundesdurchschnitt. Im Landkreis Dachau steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 495,1. In Donau-Ries ist dieser Wert mit 421,4 etwas niedriger. Deutlich mehr Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt es im Landkreis Augsburg. Dort steigt die Inzidenz von 604,5 auf 630,3. Im Gegensatz dazu ist sie in der Stadt Augsburg mit einem Wert von 477,3 geringer. Derweil nähert sich die Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen immer mehr der 700er Marke. Für Mittwoch meldete das RKI dort einen Wert von 678,4.

