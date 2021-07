Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg verharrt bei 0,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt am dritten Tag in Folge hauchzart über dem Nullpunkt. Welche Corona-Impfaktionen geplant sind.

Die Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land bewegt sich weiterhin nur knapp über Null. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag zum dritten Mal in Folge 0,7 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Übertragen auf die Zahl der Landkreisbewohner bedeutet das, dass in der vergangenen Woche eine Person positiv getestet wurde. Sie stammt nach Angaben des Landratsamts aus Friedberg. Seit Anfang März 2020 sind im Landkreis insgesamt 5180 Corona-Fälle bekannt. In den beiden Kliniken in Aichach und Friedberg gibt es aktuell weder positiv auf Corona getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt niedrig

Volljährige Landkreis-Bewohner bekommen noch in dieser Woche erstmals die Möglichkeit, sich ohne Termin in den Impfzentren impfen zu lassen. Impfstoff des Herstellers Biontech wird Mittwoch 7. Juli, von jeweils 10 bis 13 Uhr im Impfzentrum Dasing (Carl-von-Linde Str. 6) verabreicht. Die Zweitimpfungen finden am selben Wochentag sechs Wochen später statt, also am 17. und 18. August. Impfstoff des Herstellers AstraZeneca erhält, wer Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr in einem der Impfzentren in Dasing und Kissing vorstellig wird. Entsprechend der derzeitigen Empfehlung der Ständigen Impfkommission erfolgt die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna - und zwar bereits vier Wochen später, also am 7. oder 8. August. Interessenten müssen einen gültigen Lichtbildausweis mitbringen und - sofern vorhanden - einen Impfpass.

Impfung: Sonderaktionen mit Biontech und Johnson&Johnson

Am 8. und 9. Juli findet in Dasing eine Sonderimpfaktion mit 500 Dosen von Johnson & Johnson statt. Obwohl bereits eine Dosis für vollständigen Impfschutz ausreicht, ist die Nachfrage überschaubar. Die Anmeldungen starteten am Montag um 11 Uhr - am Dienstagnachmittag waren lediglich 180 Termine gebucht. Anmeldungen sind bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, unter www.vitolus.de/aichach möglich. Wie der Landkreis ausdrücklich betont, sind auch Anmeldungen auf "regulärem" Weg weiterhin möglich. Interessenten, die sich so anmelden, bekämen nach der Registrierung im Internet (www.impfzentren.bayern) oder per Telefon (089/244188110, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) zeitnah einen Termin für eine Impfung mit Impfstoffen von Biontech oder Moderna.