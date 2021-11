Corona: Inzidenz im Wittelsbacher Land bleibt unter 600

Immer noch stecken sich viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg mit dem Coronavirus an. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut.

Die Inzidenz liegt am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Landkreis Aichach-Friedberg bei 541,4. Der Bundesdurchschnitt steigt von 319,5 auf 336,9. Auch in den Nachbarlandkreisen steigen die Corona-Zahlen.

Nachbarlandkreise: Neuburg-Schrobenhausen knackt 700er-Marke



In den angrenzenden Landkreisen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls. Besonders in Neuburg-Schrobenhausen erhöht sich der Wert stark. Am Mittwoch betrug die Inzidenz dort 678,4. Einen Tag später liegt sie bei 732,6. Noch unter der 700er-Marke befindet sich derzeit der Landkreis Augsburg mit einem Wert von 652,6. In der Stadt Augsburg gibt es momentan etwas weniger Corona-Fälle. Deswegen beträgt dort die Inzidenz 533,4. Ebenfalls unter 600 liegt die Inzidenz im Landkreis Dachau mit 527,3. Am Vortag betrug sie 495,1. Deutlich unter 500 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries mit einem Wert von 405,7.

Corona im Landkreis: Keine Verdachtsfälle im Aichacher Krankenhaus

Momentan gibt es keine Corona-Verdachtsfälle im Aichacher Krankenhaus. Es werden dort 15 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt. Von ihnen liegen fünf auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.

