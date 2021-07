Corona-Inzidenz im Wittelsbacher Land geht am Sonntag gegen Null

Trotz niedriger Corona-Zahlen zählt der Landkreis Aichach-Friedberg nicht zu den Besten in Deutschland. Warum die Furcht vor der Delta-Variante steigt.

Für ganz Deutschland hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen eher besorgniserregende Nachrichten. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bewegt sich zwar weiterhin auf verhältnismäßig niedrigem Niveau, ist seit Wochen aber erstmals wieder leicht angestiegen. Experten hatten aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante mit einem erneuten Anstieg gerechnet. Im Landkreis Aichach-Friedberg sinken die Corona-Zahlen aber weiterhin und gehen gegen Null.

Am Sonntag meldete das RKI für das Wittelsbacher Land 0,7 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das heißt, die Statistik weist für diese Zeit nur noch einen neuen Corona-Fall im Landkreis aus. Am Freitag und am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1,5 und damit bei zwei Fällen in den vergangenen sieben Tagen gelegen.

Corona-Inzidenz in vielen Landkreisen bei 0

Mit der Inzidenz von 0,7 weist der Landkreis zwar einen sehr niedrigen Wert auf, nach den RKI-Zahlen vom Sonntag gibt es derzeit aber 41 Landkreise, die eine Inzidenz von 0 haben. In ganz Deutschland liegt der Inzidenzwert laut RKI am Sonntag bei 5,0 - am Samstag stand er bei 4,9. Für Bayern wurde am Sonntag ein Wert von 5,6 errechnet.

