Corona: Inzidenz im Wittelsbacher Land liegt bei 591

Auch am Dienstag erhöht sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg. Im Aichacher Krankenhaus gibt es einen neuen Corona-Verdachtsfall.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter. Für Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 591. Zum Vergleich: Am Montag betrug die Inzidenz 576,2. Der Bundesdurchschnitt erhöht sich auf 399,8.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen des Wittelsbacher Landes

Das RKI meldete für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 782,8. Niedriger ist dieser Wert im Landkreis Augsburg mit 695,2. In der Stadt Augsburg wurden in den vergangenen sieben Tagen 467,5 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet. In Donau-Ries beträgt dieser Wert am Dienstag 634,3. Im Landkreis Dachau infizieren sich ebenfalls viele Menschen mit dem Coronavirus. Dort liegt die Inzidenz bei 581,5. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich der Landkreis Landsberg am Lech mit 588,3. Geringer ist sie im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 507,5.

Landratsamt meldet einen neuen Verdachtsfall im Aichacher Krankenhaus

Im Aichacher Krankenhaus werden nach Angaben des Landratsamtes momentan 22 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt. Von ihnen liegen sieben auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Zudem gibt es einen Verdachtsfall. Im Klinikum in Friedberg sind keine Verdachtsfälle bekannt, und es werden dort derzeit auch keine positiv getesteten Patientinnen und Patienten behandelt.

Lesen Sie dazu auch