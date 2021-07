Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt knapp über Null

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter auf sehr niedrigem Niveau. Am Krankenhaus Aichach gibt es keine Corona-Patienten.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch zum vierten Mal in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz 0,7.

Corona: Inzidenz nicht nur im Landkreis Aichach-Friedberg niedrig

Auch im Umkreis ist die Corona-Lage entspannt. Nur eine von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - verzeichnete am Mittwoch eine Inzidenz höher als 6: Für die Stadt Augsburg meldete das RKI 6,4 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Keine Corona-Patienten in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg

In den beiden Kliniken in Aichach und Friedberg gibt es aktuell weder positiv auf Corona getestete Patienten in stationärer Behandlung noch Verdachtsfälle.