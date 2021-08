Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt konstant

Über das ganze Wochenende sind die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg gleich geblieben. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Inzidenz von 9,7.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg haben sich über das Wochenende nicht verändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag und Samstag jeweils eine Sieben-Tage-Inzidenz von 9,7. Der gleiche Wert wurde auch für den Freitag angegeben. Ein leichter Anstieg im Vergleich zum Donnerstag, an dem das RKI 7,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert hatte. In ganz Bayern (15,3) und Deutschland (22,6) liegen die Werte am Sonntag höher.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt leicht

Auch im Umkreis ist die Corona-Lage noch relativ stabil - mit Ausnahme von Augsburg. Dort steigen die Zahlen jetzt schneller an. Von acht angrenzenden Kreisen und Städten hat die Fuggerstadt aktuell mit 32,7 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Dachau (17,4), Fürstenfeldbruck und Pfaffenhofen (jeweils 16,4), Augsburg-Land (15,4) und Neuburg-Schrobenhausen (13,4) . Am entspanntesten ist die Situation in der Region im Landkreis Landsberg (6,6) und im Donau-Ries (5,2).