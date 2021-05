Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg nähert sich weiter der 100er-Marke

Die Zahlen in Aichach-Friedberg sinken weiter. Wo es im Landkreis neue Corona-Fälle gibt und wie sich die Lage am Krankenhaus Aichach entwickelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nähert sich weiter der 100er-Marke. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag sie am Mittwoch bei 118,1 - und damit leicht niedriger als noch am Vortag (119,6). Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen gingen die Corona-Zahlen zuletzt deutlich zurück. Für Bayern meldete das RKI am Mittwoch 131 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, für Deutschland 133.

Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenz sinkt, neue Fälle in Friedberg

In den vergangenen sieben Tagen sind im Landkreis Aichach-Friedberg 153 Personen positiv getestet worden - davon 22 in Aichach, 44 in Friedberg, elf in Kissing und zehn in Mering. Seit März 2020 wurden im Wittelsbacher Land insgesamt 4925 Corona-Fälle registriert.

Neue Fälle meldet das Landratsamt aus einer Asylunterkunft in Friedberg: Nachdem dort fünf Bewohner positiv getestet wurden, müssen sechs enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Es handelt sich dabei offenbar nicht um die Asylunterkunft in Friedberg, in der vor rund zwei Wochen mehrere Dutzend Corona-Fälle bekannt worden waren.

Ebenfalls positiv getestet wurde eine Person am Meringer Gymnasium. Hier müssen 24 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach sinkt

Die Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach ist unterdessen leicht zurückgegangen. Nachdem dort am Dienstag 16 positiv Getestete stationär behandelt wurden, waren es am Mittwoch 14. Sechs davon lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden. Hinzu kamen laut Landratsamt Aichach-Friedberg zwei Corona-Verdachtsfälle: einer am Aichacher Krankenhaus, einer am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

