Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt unter 10er-Marke

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg ist stabil. Zum Wochenbeginn sinkt die Inzidenz unter 10. Am Krankenhaus Aichach gibt es einen Verdachtsfall.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter auf stabilem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt der Wert am Montag bei 9,7. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem das RKI 10,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert hatte.

Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt stabil

Auch im Umkreis sind die Zahlen relativ konstant. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hat die Stadt Augsburg mit 27 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Dachau (23,2) und Fürstenfeldbruck (16). Das Wittelsbacher Land liegt aktuell unter dem Schnitt in Bayern und Deutschland: Für den Freistaat meldet das RKI die Inzidenz 14,6, bundesweit liegt sie bei 17,8 - Tendenz jeweils leicht steigend.

Krankenhaus: Keine Covid-Patienten in stationärer Behandlung

An den Kliniken an der Paar hat sich die Corona-Lage über das Wochenende nicht verändert. Wie schon am Ende der vergangenen Woche meldet das Landratsamt am Montagmorgen vom Krankenhaus Aichach einen Verdachtsfall. Es gibt derzeit keine positiv getestete Person in stationärer Behandlung.