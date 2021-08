Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg stabil, drei Nachbarkreise über 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter auf einem konstanten Niveau. Im Umkreis spannt sich die Corona-Lage aber weiter an.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg ist weiterhin stabil. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag für das Wittelsbacher Land die Sieben-Tage-Inzidenz 23,8 - das entspricht exakt dem Wert, der am Vortag registriert wurde. Das Infektionsgeschehen im Wittelsbacher Land gilt nach wie vor als "diffus".

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt bei 23,8

Im Vergleich dazu spannt sich die Corona-Lage im Umkreis immer weiter an. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - liegen inzwischen drei über der 50er-Marke. Am höchsten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 59,6, gefolgt von der Stadt Augsburg (56,3) und vom Landkreis Dachau (51,6). Zwischen 50 und 25 liegen die Landkreise Donau-Ries (42,6), Fürstenfeldbruck (40,6), Pfaffenhofen an der Ilm (32) und Augsburg (27,6). Einen niedrigeren Wert als das Wittelsbacher Land meldet das RKI im Umkreis nur für den Landkreis Landsberg (18,3).

Keine Covid-Patienten am Krankenhaus Friedberg

An den Kliniken an der Paar ist die Lage entspannt. Am Freitagmorgen meldete das Landratsamt vom Krankenhaus Aichach keine positiv getestete Person in stationärer Behandlung. Auch entsprechende Verdachtsfälle gab es nicht. Gleiches gilt für den zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.