Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Mittwoch weiter auf 40,1

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Mittwoch bei 40,1 - nach 32,7 am Dienstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 40,1 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Dienstag war die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 32,7 gelegen.

Bleibt Inzidenz in Aichach-Friedberg über 35, droht Verschärfung der Regeln

Sollte der Wert auch am Donnerstag und Freitag über 35 liegen, würden ab Sonntag im Wittelsbacher Land die Regeln verschärft. Dann gälte in geschlossenen Räumen die sogenannte "3G-Regel": Einlass erhielte nur, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Diese Auflagen gälten dann nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg für öffentliche und private Veranstaltungen, Innengastronomie, Freizeiteinrichtungen, Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnessstudios, Friseurbesuche, Massagestudios und andere körpernahe Dienstleistungen.

Region Augsburg liegt zum Teil über dem bundesweiten Durchschnitt

Bayern- wie bundesweit liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen am Mittwoch über denen vom Dienstag: Bayernweit liegt der Wert aktuell laut RKI bei 49,6 (Dienstag: 45,2), bundesweit inzwischen bei 61,3 (58,0). Auch in der Region zeigt der Trend bei den Coronazahlen klar nach oben. In den umliegenden Städten und Landkreisen stiegen die Sieben-Tage-Inzidenzen wie schon am Dienstag weiter an.

Lesen Sie dazu auch

Den höchsten Wert in der Region verzeichnet die Stadt Augsburg mit 84,6 (Dienstag: 77,6, Montag: 60,7). Dahinter reihen sich die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (70,9; 69,9; 65,8) und Dachau (74,9; 68,4; 45,2) ein - gefolgt von den Landkreisen Donau-Ries (57,6; 53,1; 44,8), Fürstenfeldbruck (66,6; 52,0; 45,1), Augsburg (42,6; 40,6; 33,9) und Pfaffenhofen an der Ilm (35,9; 33,5; 30,4) ein. Den niedrigsten Wert verzeichnet nach wie vor der Landkreis Landsberg am Lech (30,8; 25,8; 15,0).

Aktuell keine Covid-Patienten in Krankenhäusern in Aichach und Friedberg

Nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg gibt es derzeit in den Kliniken an der Paar mit den beiden Standorten Aichach und Friedberg nach wie vor weder positiv getestete Patienten noch Covid-Verdachtsfälle.