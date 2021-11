Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Wochenende massiv

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Wochenende sprunghaft gestiegen. Am Sonntagmorgen lag sie laut Robert-Koch-Institut deutlich über 300.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Corona-Zahlen am Wochenende massiv gestiegen. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 225,1 gemeldet. Am Samstag stieg der Wert auf 245,1 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Sonntag folgte ein Sprung auf 318,5.

Krankenhausampel auf Gelb: Neue Regeln in Aichach-Friedberg

Im Wittelsbacher Land gelten seit diesem Sonntag die Regeln entsprechend der gelben Krankenhausampel: Wo bislang medizinische Gesichtsmasken ausreichten, müssen nun wieder FFP2-Masken getragen werden. Ausnahmen gelten lediglich in der Schule und für Kinder und Jugendliche. In Einrichtungen, wo bisher die 3-G-Regel galt, kommt nun 3-G-plus zur Anwendung: Es muss also ein Nachweis über eine Impfung, Genesung oder ein aktueller, negativer PCR-Test vorgelegt werden. Wo bisher 3-G-plus galt, gilt nun 2-G: In Clubs, Discos, Bordellen oder vergleichbaren Einrichtungen dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene eingelassen werden.

So ist die Lage in den Nachbarlandkreisen von Aichach-Friedberg

Anders als der Landkreis Aichach-Friedberg und der Landkreis Augsburg (374,8) liegen die weiteren Nachbarlandkreise noch unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 - wenn auch zum Teil nur knapp. Das sind die Werte im Überblick: Donau-Ries 285,9, Neuburg-Schrobenhausen 299,8, Pfaffenhofen 257,9, Dachau 201,8, Fürstenfeldbruck 169,6, Landsberg 240,5, Stadt Augsburg 264,0.

Lesen Sie dazu auch