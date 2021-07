Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg über, Impfquote unter Bundesschnitt

Plus Die Impfquote in Aichach-Friedberg steigt nur noch mäßig. Die Mittelschule Friedberg lädt wegen Corona-Fällen nach einer Klassenfahrt Eltern von der Abschlussfeier aus.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg wirbt weiter bei den Landkreisbewohnern für die Corona-Impfung. An allen sieben Tagen in dieser Woche werden in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing Termine ohne Anmeldung angeboten - zum Teil auch für Kinder ab zwölf Jahren mit besonderem Risiko. Auch in einigen Gemeinden können sich Bürger vor Ort impfen lassen. Die Impfquoten im Landkreis kommen derzeit nur mühsam voran.