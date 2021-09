Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg weiter im hohen zweistelligen Bereich

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt leicht, das Robert-Koch-Institut meldet den Wert 77. Wo der Landkreis damit im regionalen Vergleich steht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter im hohen zweistelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 77 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Donnerstag lag der Wert bei 87,4.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht

Im regionalen Inzidenz-Vergleich liegt das Wittelsbacher Land im Durchschnitt. Sieben von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden liegen unter der 100er-Schwelle, nur die Stadt Augsburg bewegt sich mit aktuell 134,2 darüber. Ebenfalls im hohen zweistelligen Bereich sind die Landkreise Dachau (91,5), Augsburg (86,4), Neuburg-Schrobenhausen (76,7), Pfaffenhofen an der Ilm (75,9), Fürstenfeldbruck (74,5), Donau-Ries (67) und Landsberg am Lech (66,1).

Zur Lage an den Krankenhäusern im Landkreis Aichach-Friedberg liegen noch keine tagesaktuellen Zahlen vor. Am Donnerstag waren dort vier positiv getestete Personen in stationärer Behandlung.