Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg wieder unter Bayern-Schnitt

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg entspannt sich weiter. Warum die Zahlen sinken - und wie die Situation am Krankenhaus Aichach ist.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bewegen sich weiter im niedrigen zweistelligen Bereich. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 11,9. Damit setzt sich der Trend rückläufiger Zahlen fort, am Mittwoch meldete das RKI 14,9 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Seit Mitte Juli ist die Inzidenz kontinuierlich nach unten gegangen. Dies hängt insbesondere mit zwei Schulfahrten zusammen - die eine von Abiturientinnen und Abiturienten des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) auf die griechische Insel Korfu, die andere von einer Gruppe der Mittelschule Friedberg ins Allgäu. Im Rahmen beider Fahrten kam es zu mehreren Infektionsfällen, die aufgrund des zeitlichen Abstands inzwischen aber nicht mehr in die Inzidenz einfließen. Nach der DHG-Abifahrt hatte die kommissarische Leiterin des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, Dr. Viktoria Schaefer, gegenüber unserer Redaktion erklärt: "Die Inzidenz wird jetzt auf etwa 20 ansteigen, aber danach voraussichtlich genauso rasch auch wieder absinken." Dieses Szenario ist nun eingetreten.

Durch den jüngsten Rückgang liegen die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder unter dem deutschen und bayerischen Schnitt. Für den Freistaat meldet das RKI am Donnerstag die Inzidenz 13,4, bundesweit liegt sie bei 15,0 - Tendenz jeweils leicht steigend. Von acht Kreisverwaltungsbehörden, die an das Wittelsbacher Land angrenzen, hat die Stadt Augsburg mit 20,6 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Landsberg (17,5) und Dachau (15,5).

Keine Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Am Krankenhaus Aichach ist die Corona-Lage unverändert. Wie am Vortag meldete das Landratsamt am Donnerstagmorgen von dort einen Verdachtsfall. Positiv getestete Personen in stationärer Behandlung gibt es dort aktuell nicht.