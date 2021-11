Corona: Inzidenz sinkt am langen Wochenende

Am Feiertag Allerheiligen meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 209,6. Wie es in der Nachbarschaft des Landkreises Aichach-Friedberg aussieht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist über das lange Wochenende gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag mit 225,1 einen leicht höheren Wert als am Freitag (224,4). Am Sonntag sanken die registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf 217,0 und am Feiertag Allerheiligen am Montag auf 209,6.

Corona: Aichach-Friedberg liegt deutlich unter bayernweitem Schnitt

Mit dem Wert vom Montag liegt das Wittelsbacher Land über dem bundesweiten Schnitt von 154,8, aber unter dem bayernweiten Schnitt von 248,1. Höher liegt die Inzidenz am Montag im Landkreis Donau-Ries mit 326,1, im Landkreis Augsburg mit 292,3, im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit 262,5, in der Stadt Augsburg mit 238,3 und im Landkreis Landsberg am Lech mit 226,4. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit 139,4, danach folgen der Landkreis Dachau mit 192,1 und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 193,4.

Die bayerische Krankenhaus-Ampel stand am Montag auf Grün.