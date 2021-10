Corona-Inzidenz steigt über 100 - und die Impfkampagne verliert an Schwung

Plus Immer mehr Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg stecken sich mit dem Corona-Virus an. Im Aichacher Krankenhaus werden drei Menschen stationär behandelt.

Zum ersten Mal seit Monaten übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg die 100er Marke. Für Montag meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 102,2. Zum Vergleich: Am Sonntag lag die Inzidenz noch bei 79,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die bayerische Corona-Ampel bleibt auf grün.