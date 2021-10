Corona: Inzidenz steigt über die 100er-Marke

Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 102,9. Die Krankenhausampel steht weiter auf Grün.

Über die 100er-Marke ist am Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen einen Wert von 102,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Freitag lag der Wert bei 96,3, am Samstag war der Wert leicht auf gut 95 gesunken.

Damit liegt der Landkreis Aichach-Friedberg zwar deutlich über dem deutschen Durchschnittswert von 72,7, aber unter dem bayerischen Durchschnittswert von 109,0.

In der Nachbarschaft hat am Sonntag nur die Stadt Augsburg einen höheren Wert: 107,8. Alle umliegenden Landkreise liegen niedriger. Der Landkreis Augsburg hat eine Inzidenz von 84,0, der Landkreis Donau-Ries von 69,2, Neuburg-Schrobenhausen. von 94,1, Pfaffenhofen an der Ilm hat 67,4, der Landkreis Dachau 87,0, der Landkreis Fürstenfeldbruck 53,5 und der Landkreis Landsberg am Lech hat 74,4.

Auswirkungen hat die Inzidenz nicht. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht weiterhin auf Grün.