Aichach-Friedberg

15:35 Uhr

Corona: Inzidenz und Impfquoten in Aichach-Friedberg steigen leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stieg am Freitag auf 82. Am Donnerstag lag sie bei 80.

Plus Ein Impfzentrum im Landkreis ist seit Freitag geschlossen. In Dasing werden die Öffnungszeiten eingeschränkt. Es finden immer weniger Erstimpfungen statt.

Von Von Christian Lichtenstern

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg verharrte lange auf stabilem Niveau und bewegt sich jetzt leicht nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 82,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag lag der Inzidenz-Wert bei 80 und am Mittwoch bei 74,1. Zuletzt häuften sich Corona-Fälle an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Wittelsbacher Land. Gestern sind nach Angaben des Landratsamtes keine neuen Einrichtungen dazu gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen