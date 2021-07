Corona: Inzidenz verharrt auf niedrigem Stand von 3,0

Auch am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin niedrig. Diese Woche sind Impfungen ohne Anmeldung möglich.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt entspannt: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3,0. Exakt der gleiche Wert wie am Freitag.

Impfungen ohne Termin in Dasing und Kissing

In dieser Woche gibt es Möglichkeiten, sich ohne Termin impfen zu lassen. Wie das Landratsamt mitteilt, können am Montag, 12. Juli, und Dienstag, 13. Juli, alle Interessierten ab 16 Jahren ohne Termin zwischen 11 Uhr und 18 Uhr in die Impfzentren in Dasing und Kissing kommen. An beiden Tagen wird der Wirkstoff von Biontech verimpft.

Am Mittwoch, 14. Juli, können sich Menschen ab 18 Jahre im Dasinger Impfzentrum mit Moderna impfen lassen. Im Kissinger Impfzentrum wird am gleichen Tag der Wirkstoff von Biontech an alle ab 16 Jahren verimpft. (mit kneit)