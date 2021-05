Corona: Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt knapp unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt weiter. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 94,3. Wo der Landkreis damit im Vergleich steht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich am zweiten Tag infolge unter der 100er-Schwelle. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Dienstag bei 94,3. Zu Wochenbeginn am Montag waren 95,8 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden. Der Abwärtstrend der vergangenen Wochen setzt sich damit fort.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt

Auch außerhalb der Landkreis-Grenzen gehen die Corona-Zahlen tendenziell weiter nach unten. Für Bayern meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag die Inzidenz 116, deutschlandweit liegt sie bei 115.

