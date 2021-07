Corona: Jeder zweite Landkreis-Bewohner ist mindestens einmal geimpft

Plus Der Fortschritt der Corona-Erstimpfungen verlangsamt sich im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich. Welche Impfangebote es bald gibt und wo die Inzidenz liegt.

Jeder zweite Landkreis-Bewohner hat mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montag veröffentlicht hat. Demnach haben mit Stand von Sonntag knapp 67.800 Personen - und damit rein rechnerisch 50,3 Prozent - den ersten Piks hinter sich. Das Tempo der Erstimpfungen hat sich aber deutlich verlangsamt. Der Fortschritt im Vergleich zur Vorwoche liegt bei nur rund einem Prozentpunkt, obwohl dem Landkreis inzwischen wieder mehr Impfstoff geliefert werden könnte.