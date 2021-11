Aichach-Friedberg

18:03 Uhr

Corona: Kliniken an der Paar sagen alle geplanten Operationen ab

Immer Menschen erkranken an Covid-19 und müssen ins Krankenhaus. Deswegen werden in den Kliniken an der Paar bis auf Weiteres keine geplanten Operationen durchgeführt.

Plus Die Lage in Aichach-Friedberg verschärft sich weiter. Deswegen finden in den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg keine geplanten Operationen mehr statt.

Von Katja Neitemeier

Die Inzidenzen und die Krankenhausbelegung im Wittelsbacher Land und in der Region steigen weiter. Das hat nun auch Konsequenzen für Menschen, die auf eine Operation warten. An den Kliniken an der Paar finden laut einer Mitteilung vorerst keine geplanten Operationen mehr statt. Das betrifft alle Eingriffe, die aus medizinischer Sicht verschoben werden können. Auf diese Weise sollen in den Krankenhäusern Kapazitäten für Corona-Patienten geschaffen werden.

