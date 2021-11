Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Corona: Kontakt-Nachverfolger stoßen an ihre Grenzen

Plus Wegen der hohen Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg geschieht die Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt teils erst Tage später. In manchen Fällen gar nicht mehr.

Von Nicole Simüller

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg sind in den vergangenen Wochen massiv gestiegen. Mit ihnen ging auch die Zahl der Kontaktpersonen steil nach oben, die verständigt werden und in Quarantäne bleiben mussten. Entsprechende Anordnungen zu erlassen sowie die Betroffenen nach Kontaktpersonen zu befragen, ist Aufgabe des Kontaktnachverfolgungsteams - der sogenannten Contact-Tracer - am Gesundheitsamt. Doch das Team kommt nicht mehr hinterher. Das hat Folgen für positiv getestete Landkreisbewohner.

