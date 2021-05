Aichach-Friedberg

07.05.2021

Corona-Lockerungen: Auf was sich die Menschen im Raum Aichach freuen

Plus Eine Vielzahl von Corona-Regeln soll demnächst gelockert werden. Wir haben uns in Aichach umgehört - und erfahren: Einige haben haben schon konkrete Pläne.

Von Gerlinde Drexler

Seit Monaten müssen wegen Corona nicht nur im Wittelsbacher Land die Menschen mit großen Einschränkungen leben. Jetzt zeichnen sich Lockerungen ab. Reisen und Sporttreiben sollen bald wieder möglich sein, Gastronomie, Kinos und Theater öffnen in Regionen mit einem Inzidenzwert unter 100. Wir wollten von Menschen am Aichacher Stadtplatz wissen: Auf was freuen Sie sich bei den Lockerungen am meisten?

