Corona: Mehr Auffrischungsimpfungen im Landkreis Aichach-Friedberg

Die Corona-Inzidenz hat sich im Vergleich zum Vortag erneut deutlich erhöht und liegt nun bei 224,4. Gleichzeitig erhöht sich die Nachfrage im Dasinger Impfzentrum.

Es war nur eine Frage der Zeit: Seit Mitte Oktober steigen die Infektionszahlen im Wittelsbacher Land steil an. Am 1. Oktober meldete das Landratsamt noch eine Inzidenz von 82,9. An diesem Freitag nun steigt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 198,5 am Vortag auf 224,4. Damit liegt die Inzidenz nun auf einem ähnlichen Niveau, wie der erreichte Höchststand der dritten Welle Ende April (226,5 am 25. April). In Bayern steigt die Inzidenz derweil auf den höchsten Wert, der während der Pandemie bislang erfasst wurde: 221,9.

Corona-Fälle an mehreren Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg

An der Mittelschule am Lechrain in Aindling meldete das Landratsamt vier weitere Corona-Fälle. Damit gibt es inzwischen acht Infizierte an der Schule, deren Erkrankungen allerdings nicht alle miteinander in Zusammenhang stehen. Auch an der Grundschule in Pöttmes wurden in dieser Woche insgesamt sechs Corona-Infektionen nachgewiesen. Weitere Neuinfektionen gab es zudem an der Grundschule in Affing und der Edith-Stein-Schule in Aichach (jeweils eine positiv getestete Person).

Einen Corona-Ausbruch gab es zudem an der Asylunterkunft in Pöttmes mit vier positiv getesteten Personen, deren Infektionen in einem Zusammenhang stehen. Zusätzlich gab es einen weiteren isolierten Corona-Fall dort. Auch in der Asylunterkunft in Mering gab es zuletzt mehrere Corona-Infektionen. Nach derzeitigem Stand sind dort zehn Bewohner positiv getestet. Weitere Fälle sind am Freitag laut Landratsamt nicht hinzugekommen.

Ebenfalls unverändert ist die Situation im Pflegezentrum der Johanniter in Mering. 26 Bewohner, zwei betreute Personen aus der Tagespflege und 17 Mitarbeiter hatten sich mit Corona infiziert. Sechs Bewohner waren in diesem Zusammenhang verstorben. Zuletzt kamen keine neuen Infektionen hinzu. Am 2. November ist zur Sicherheit jedoch eine weitere Reihentestung geplant. Dafür meldet das Landratsamt nun einen Corona-Fall im Haus St. Vinzenz in Aichach, eine Einrichtung für betreutes Wohnen.

Lesen Sie dazu auch

Wieder mehr Menschen wollen sich im Dasinger Impfzentrum impfen lassen

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden in den vergangenen sieben Tagen 1854 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Corona geimpft. In der Vorwoche waren es lediglich 1328. Der Anstieg geht überwiegend auf Auffrischungsimpfungen zurück, von denen 628 in der vergangenen Woche erfolgt sind (Vorwoche: 275). Außerdem wurden 439 Personen erst- und 787 Personen zweitgeimpft. Nicht in der Statistik enthalten sind Impfungen von Landkreisbürgern, die außerhalb des Landkreises geimpft wurden.

Wegen der hohen Nachfrage im Dasinger Impfzentrum können ab sofort wieder vorab Termine vereinbart werden. Das funktioniert entweder über das bayerische Impfportal oder telefonisch unter der Nummer 089 244188110 (Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr). Auch ohne Termin steht das Impfzentrum zu den Öffnungszeiten weiterhin offen - es wird allerdings um eine vorherige Registrierung im Impfportal gebeten. In der kommenden Woche hat das Impfzentrum mit Ausnahme von Montag (Allerheiligen) jeden Wochentag geöffnet: am Dienstag und Mittwoch von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag und Freitag von 12 bis 19 Uhr.

Sechs Corona-Patienten müssen intensivmedizin isch behandelt werden

Die reinen Infektionszahlen sind für die Einführung von Corona-Maßnahmen nicht mehr maßgeblich. Die bayerische Corona-Ampel entscheidet inzwischen darüber, ob es erneut zu Einschränkungen kommt. Die steht bislang noch auf grün - und ist von den Stufen gelb und rot noch recht weit entfernt. Ab 1200 Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen zur Behandlung ins Krankenhaus kommen, springt die Ampel auf gelb; ab 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen wird sie rot. Laut LGL war die Zahl der hospitalisierten Fälle in den vorangegangenen sieben Tagen am Donnerstag bei 455; die Zahl der Corona-Intensivpatienten bei 368.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dagegen bereits seit einigen Tagen die Intensivstationen fast immer voll belegt. Auch am Freitagmorgen waren laut DIVI-Intensivregister 14 von 14 Betten belegt, davon sechs mit Corona-Patienten, von denen zwei invasiv beatmet werden mussten. Außerdem mussten sieben Patienten auf der Isolierstation behandelt werden.