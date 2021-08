Aichach-Friedberg

vor 52 Min.

Corona: Mehr als jeder Zweite in Aichach-Friedberg vollständig geimpft

Mehr als die Hälfte der Landkreisbewohner in Aichach-Friedberg ist vollständig gegen Corona geimpft.

Plus Mehr als die Hälfte der Landkreisbewohner in Aichach-Friedberg ist inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Die Zahl der Erstimpfungen steigt nur noch mäßig.

Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Zahl der Menschen, die sich zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen, weiterhin nur noch äußerst langsam. 71.655 Landkreisbewohner haben inzwischen eine erste Corona-Impfung erhalten, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Das sind lediglich rund 300 Personen mehr als in der Vorwoche. Gemessen an der Zahl der Landkreisbewohner entspricht das einer Impfquote von 53,2 Prozent.

