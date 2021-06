Corona: Noch keine Delta-Variante im Landkreis Aichach-Friedberg

Trotz der niedrigen Corona-Zahlen wächst auch im Wittelsbacher Land die Sorge vor neuen Virus-Varianten. Die Testzentren fahren derweil ihre Angebote zurück, und es gibt freie Kapazitäten.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg bleiben zwar weiter erfreulich niedrig, aber trotzdem sorgen sich viele Bürger vor einer möglichen vierten Welle. Insbesondere die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, greift um sich. Diese Virusvariante gilt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) als ansteckender als beispielsweise die britische Variante, genannt Alpha-Variante. Für den Landkreis gibt es aber derzeit Entwarnung.

Wie Landratsamtssprecherin Teresa Wörle mitteilt, wurde die Delta-Variante bisher noch nicht im Wittelsbacher Land entdeckt. Laut Wörle gab es in der vergangenen Woche insgesamt nur zwei Neuinfizierte mit Corona und bei beiden Personen wurde die britische Variante nachgewiesen. Um schwere Krankheitsverläufe durch die Delta-Variante zu verhindern, hilft nach Ansicht von Experten nur die vollständige, in der Regel zweifache, Impfung.

Landkreis wirbt für Corona-Impfung

Nicht zuletzt deshalb ruft der Landkreis mit einer Werbekampagne jetzt nochmal alle bisher Ungeimpften auf, sich impfen zu lassen. Landrat Klaus Metzger betont dabei: "Wer sich impfen lässt, übernimmt Verantwortung. Schützen Sie sich und andere." Wer sich für die Impfung entscheidet, sollte sich möglichst schnell registrieren. Sofern nicht mehr neue Registrierungen eintreffen, können die Impfzentren laut Landratsamt bereits Anfang Juli den zugewiesenen Impfstoff nicht mehr vollständig abrufen, da nicht ausreichend Personen auf der Warteliste stehen. Registrierungen sind unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 089/244188110 (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) möglich. Mit Einverständnis der Eltern können sich auch 16- und 17-Jährige anmelden.

Trotz aller Sorgen nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis derzeit dem 0-Wert. Am Dienstag meldete das RKI 1,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Montag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 3,0 gelegen, am Sonntag bei 2,2. Wie das Landratsamt am Dienstagvormittag meldet, gibt es an den Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg weder stationär positiv auf Corona Getestete noch Verdachtsfälle. Laut Wörle wird die Homepage der Behörde auch bei den aktuell niedrigen Inzidenzwerten unter der Woche nachmittags noch einmal aktualisiert. Sollten größere Ereignisse auftreten, werde das Landratsamt dazu auch wieder gesonderte Mitteilungen versenden.

Neue Zeiten in den Teststationen

Aufgrund der niedrigen Corona-Werte im Landkreis geht die Nachfrage nach Schnelltests zurück. Viele Anbieter wie Apotheken oder Ärzte reduzieren ihr Testangebot daher oder stellen es ein. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilt, will es seine Angebote aufrecht erhalten, aber der Nachfrage anpassen. Das führt dazu, dass mehrere Teststationen künftig nur noch am Wochenende geöffnet haben.

Ab dem 28. Juni bis vorläufig 11. Juli gelten folgende Zeiten: