Corona-Pandemie: Inzidenz bleibt konstant im Wittelsbacher Land

Die Zahl der Neuinfektionen unter 100.000 Einwohner in sieben Tagen bleibt am Mittwoch bei 105,2. Intensiv müssen keine Patienten behandelt werden.

Am Montag hat der Landkreis Aichach-Friedberg die 100er-Grenze gerissen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte übers Wochenende einen Sprung von 82,2 am Freitag auf 102,2 am Montag gemacht. Nun scheinen sich die Zahlen im Wittelsbacher Land auf diesem höheren Niveau einzupendeln.

Am Mittwoch ist die Zahl der Neuinfektionen unter 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gleich geblieben. Sie zeigte laut Robert-Koch-Institut wie schon am Dienstag einen Wert von 105,2.

Im Aichacher Krankenhaus liegen zwei Covid-19-Patienten

Nach Angaben des Landratsamtes ist die Zahl der positiv Getesteten, die im Aichacher Krankenhaus behandelt werden müssen, um einen auf zwei gesunken. Auf der Intensivstation liegt derzeit kein Covid-19-Patient.