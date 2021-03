17:06 Uhr

Aichach-Friedberg: Corona-Schnelltests nun auch in Praxen und Apotheken

So wie im Testzentrum am Kreisgut in Aichach werden an zahlreichen weiteren Anlaufstellen im Landkreis Aichach-Friedberg Corona-Schnelltests angeboten.

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es nun deutlich mehr Anlaufstellen für Corona-Schnelltests. Dazu zählen BRK-Teststationen, aber auch Arztpraxen und Apotheken.

Von Nicole Simüller

Wer einen kostenlosen Corona-Schnelltest braucht, findet dafür im Landkreis Aichach-Friedberg nun deutlich mehr Anlaufstellen als bisher. Nicht allein das Bayerische Rote Kreuz (BRK) ist weiterhin vertreten. Auch zahlreiche Arztpraxen und Apotheken im ganzen Landkreis bieten künftig Schnelltests an - manche von ihnen auch für Kinder.

Der Andrang an den bislang bestehenden BRK-Teststationen ist vor allem im Landkreissüden groß. So unterzogen sich in Friedberg am Montag 125 Menschen einem Schnelltest, in Mering am Sonntag 187. In Pöttmes waren es einer BRK-Auswertung zufolge 98. In Aichach bietet die Bäuerle-Ambulanz in ihrem Testzentrum im Kreisgut im Auftrag des Landkreises neben PCR- auch Schnelltests an; hier sind Landrat Klaus Metzger zufolge noch Kapazitäten frei.

13 Arztpraxen, acht Apotheken in Aichach-Friedberg machen mit

In Kissing nahm bereits an diesem Donnerstag eine Teststation der BRK-Gemeinschaft mit der Wasserwacht ihren Betrieb auf. Sie ist die vierte des BRK im Wittelsbacher Land. Die Station in Mering ist ab 4. April sonntags standardmäßig von 15 bis 19 Uhr, also zwei Stunden länger als bisher, geöffnet. Wobei die ehrenamtlichen Helfer dort laut Mario Pettinger, stellvertretender BRK-Kreisbereitschaftsleiter und Kreisfachdienstleiter SAN, bisher schon bis zu vier Stunden im Einsatz waren, da oft viele Menschen anstanden.

Aufgrund der insgesamt großen Resonanz hatte Metzger in der vorvergangenen Woche die Bürgermeister gebeten, in ihren Städten und Gemeinden zusätzliche Testmöglichkeiten auszuloten. Mit Stand vom Mittwoch haben sich laut Landratsamt acht Apotheken bereit erklärt, Corona-Schnelltests anzubieten. Ebenso bieten 13 Arztpraxen Tests an – auch für Menschen, die nicht zu ihren Patienten zählen.

Corona-Schnelltests in manchen Arztpraxen auch für Kinder

Was vor allem Eltern freuen dürfte: Ein Teil der Arztpraxen, die bislang mitmachen, ist auch zu Schnelltests bei Kindern bereit. Bislang werden unter Sechsjährige nur im Testzentrum in Aichach, nicht aber an den BRK-Teststationen abgestrichen.

Die Terminvereinbarung läuft im Fall der Arztpraxen über deren Telefonnummern, bei den Apotheken vorzugsweise online beziehungsweise bei den teilnehmenden vier Friedberger Apotheken telefonisch über das Bürgerbüro Friedberg. Bei den BRK-Teststationen ist eine Anmeldung nach wie vor kein Muss, aber in Pöttmes möglich unter www.terminland.de/teststation_poettmes beziehungsweise in Friedberg unter Telefon 0821/6002-700 oder online unter www.friedberg.de. Die Anmeldung hilft, den Ansturm etwas zu entzerren. Wobei es laut Pettinger trotzdem zu Wartezeiten kommen kann. Er bat dafür um Verständnis. Im Aichacher Testzentrum geht es nach wie vor nur mit Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter "Teststation".

Schnelltests treiben Sieben-Tage-Inzidenz nicht in die Höhe

Pettinger bot den Städten und Gemeinden bei Anfragen in Sachen Corona-Schnelltests die Unterstützung des BRK an: "Wir stehen gerne zur Verfügung." Auch Arztpraxen hätten sich bereits beim BRK informiert.

Wer übrigens glaubt, die zunehmende Zahl an Schnellteststationen habe die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nach oben getrieben, irrt. Dem BRK zufolge wurden an dessen bislang drei Stationen seit Ende Februar bis einschließlich Dienstagabend 2121 Schnelltests gemacht. Lediglich elf davon waren positiv.

Anlaufstellen für Corona-Schnelltests in Aichach-Friedberg

Aichach

Arztpraxen

Zentrum f. Allgemeinmedizin, auch Kinder werden getestet

Dres . Pfundmair, Magoley, Kinder ab 6 J.

. Pfundmair, Magoley, Kinder ab 6 J. Dr. A. Württenberger , Kinder ab 2 J.

, Kinder ab 2 J. Dr. Lothar Zimmermann , Kinder ab 0 J.

Testzentrum der Bäuerle Ambulanz

Kreisgut, Mo. 8-17 Uhr, Di. u. Mi. 10-18 Uhr, Do. u. Fr. 10-15 Uhr, mit Anmeldung im Internet: www.lra-aic-fdb.de/corona unter „Teststation“, auch Kinder werden getestet

Aindling

Arztpraxis

Dr. Christoph Dunau , Kinder ab 0 J.

Friedberg

Arztpraxen

Dr. Radu Rizea , Kinder ab 10 J.

, Kinder ab 10 J. Ingrid Eichner , Kinder ab 6 J.

, Kinder ab 6 J. Dres . Rizea und Kollegen, Kinder ab 10 J.

. und Kollegen, Kinder ab 10 J. Dres . Ringel, Wartenberg , Eberstein , Kinder ab 0 J.

. Ringel, , , Kinder ab 0 J. Dr. Karolina Wilmann , Kinder ab 0 J.

, Kinder ab 0 J. Dres . Polczynski, Mulzer, Kinder ab 10 J.

Apotheken

Bären-Apotheke, Kinder voraus. ab 6 J.

Ludwigs-Apotheke, Kinder voraussichtlich ab 6 J.

Rosen-Apotheke, Kinder voraussichtlich ab 6 J.

Rothenberg-Apotheke, Kinder voraussichtlich ab 6 J.

BRK-Teststation

Pfarrzentrum St. Jakob, Kinder ab 6 J., Mo. 11-13 u. 17-19, Di. 17-19, Do. 11-13 u. 17-19 Uhr (Gründonnerstag entfällt), Fr 10-12

Kissing

Arztpraxis

Dres . Langner, Wilhelm, Bartaky, Habtemariam, Kinder ab 1 J.

BRK-Teststation

Mehrzweckhalle, Kinder ab 6 J., Öffnungszeiten: Do. 19-21 Uhr, Sa. 9-11 Uhr

Kühbach

Arztpraxis

Dres . Glück, Kinder ab 0 J.

Apotheke

Markt-Apotheke, Kinder: noch unklar

Mering

Apotheken

Alte Apotheke

Markt-Apotheke

Untere Apotheke St. Michael

BRK-Teststation

Mehrzweckhalle, Luitpoldstr. 8, Kinder ab 6 J., Öffnungszeiten: Di. 9-11 Uhr u. 17-19 Uhr, So. 15-17 Uhr (ab 4. April So 15-19 Uhr)

Pöttmes

BRK-Teststation

Große Turnhalle der Schule , Kinder ab 6 J., Öffnungszeiten: Mi. 18-20 Uhr, Sa. 10-12 Uhr

