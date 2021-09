Corona: Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Wittelsbacher Land stabil

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag einen Wert von 73,3 bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin stabil. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 73,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Samstag lag der Wert bei 75,3, am Freitag bei 75,5.

Im Umkreis ist die Lage in den angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden unterschiedlich. Die Stadt Augsburg hat am Sonntag mit 102,4 wieder die 100er-Marke überschritten, ebenso der Landkreis Donau-Ries mit 104,2. Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm lag der Wert bei 82,1, in Neuburg-Schrobenhausen bei 93,1, im Landkreis Augsburg bei 88,7, im Landkreis Dachau bei 74,8 und im Landkreis Fürstenfeldbruck bei 56,7. Unter der 50er-Marke lag am Sonntagmorgen lediglich der Landkreis Landsberg mit 33,1.

Auch in dieser Woche gibt es wieder zahlreiche Impftermine im Landkreis Aichach-Friedberg.