Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg fällt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt unter 600. Im Aichacher Krankenhaus liegen sieben positiv getestete Patienten auf der Intensivstation.

Die Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Für Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 565,1. Das sind die innerhalb von sieben Tagen neu gemeldeten Infektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner des Landkreises Aichach-Friedberg. Am Donnerstag betrug der Wert 582,9. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Inzidenz im Wittelsbacher Land am Dienstag mit 591. Derweil stieg der Bundesdurchschnitt am Freitag auf 438,2.

Corona-Fallzahlen aus den Nachbarlandkreisen des Wittelsbacher Landes

Im Landkreis Fürstenfeldbruck liegt die Inzidenz am Freitag bei 468,6. Deutlich höher ist sie im Landkreis Dachau mit 541,5. Ähnlich ist die Corona-Lage in der Stadt Augsburg. Dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen 551 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Anders ist es im Landkreis Augsburg, wo die Inzidenz 683,1 beträgt. In Landsberg am Lech stecken sich derzeit etwas weniger Menschen mit dem Coronavirus an. Dies schlägt sich auch auf die Inzidenz nieder, die am Freitag bei 635,4 liegt. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 800,2. Noch höher ist nur im Landkreis Donau-Ries mit 815,2.

Corona: Einen Verdachtsfall im Aichacher Krankenhaus

Derzeit werden im Aichacher Krankenhaus 21 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt. Von ihn liegen sieben auf der Intensivstation, und sechs müssen beatmet werden. Zudem gibt es einen Verdachtsfall. Im Friedberger Klinikum ist die Situation anders. Dort meldete das Landratsamt keine positiv getesteten Patientinnen und Patienten und auch keine Verdachtsfälle.