Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg fällt weiter auf 71,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Donnerstag weiter gefallen. Laut Robert-Koch-Institut lag sie bei 71,3. Damit rücken Lockerungen immer näher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag auf 71,3 gefallen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Damit liegt der Wert den vierten Tag infolge unter der 100er-Marke. Am Mittwoch hatte das RKI 80,9 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet, am Dienstag waren es 94,3 gewesen. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen weiter fort.

Bayernweit gehen die Corona-Zahlen tendenziell nach unten. Für Bayern meldet das RKI am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 101. Am Mittwoch hatte sie bei 106,6, am Dienstag bei 116 gelegen. Deutschlandweit liegt der Wert am Donnerstag bei 104, am Mittwoch waren es 108, am Dienstag 115 gewesen.

Lockerungen der Corona-Regeln in Aichach-Friedberg rücken näher

Bliebe die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg auch am Freitag unter 100, gälten ab Sonntag gelockerte Regelungen. So entfiele unter anderem die nächtliche Ausgangssperre. Zusammenkünfte des eigenen Haushalts wären wieder mit einem weiteren Haushalt - beschränkt auf fünf Personen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitzählen - möglich. In den Schulen fände Präsenzunterricht statt, wenn anderthalb Meter Mindestabstand eingehalten werden können. Kitas könnten öffnen, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Der Einzelhandel dürfte für einzelne Kunden - ohne Corona-Test - nach Terminbuchung für einen begrenzten Zeitraum öffnen. Auch Museen und Ausstellungen dürften mit Terminbuchung aufsperren.

Über 5000 Menschen in Aichach-Friedberg bislang positiv getestet

Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldete am Donnerstag aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt keine detaillierten Zahlen. Am Mittwoch hatte es mitgeteilt, dass in den sieben Tagen zuvor im Wittelsbacher Land 97 Menschen positiv getestet worden waren, davon unter anderem acht in Aichach, 30 in Friedberg, sieben in Kissing und neun in Mering. Insgesamt wurden bis Mittwoch 5037 Landkreisbewohner positiv getestet. Die Zahl der an oder mit Covid Verstorbenen stieg am Mittwoch auf 95. Das war einer mehr als am Dienstag.

