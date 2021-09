Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Mittwoch

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 68,9 - nach 74,8 am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwoch gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 68,9 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit sank die Inzidenz den zweiten Tag in Folge, nachdem sie zuvor mehrfach gestiegen war. Am Montag hatte sie bei 76,3 gelegen, am Dienstag bei 74,8.

Seit Sonntag gilt im Wittelsbacher Land die 3G-Regel, nachdem der Landkreis in der vergangenen Woche dreimal nacheinander den Wert von 35 überschritten hatte. Mit den Werten von dieser Woche liegt er rund doppelt so hoch. Weil der Landkreis drei Tage in Folge auch die Marke von 50 riss, gelten seit Dienstag strengere Regeln für private Treffen sowie private und öffentliche Veranstaltungen. Am Donnerstag wiederum treten eine Reihe neuer Regelungen, aber auch Lockerungen in Kraft, die Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag bekannt gegeben hatte.

Corona: Aichach-Friedberg liegt unter Bayern- und Bundestrend

Der Landkreis liegt am Mittwoch unter dem bayernweiten Durchschnitt und dem Bundesschnitt. Bayernweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut RKI 69,8 (Dienstag: 70,1), bundesweit 75,7 (74,8).

In den meisten Nachbarlandkreisen sanken die Zahlen von Dienstag auf Mittwoch: Landsberg 81,8 (Dienstag: 87,6), Fürstenfeldbruck 79,5 (86,9), Pfaffenhofen an der Ilm 70,5 (73,6), Donau-Ries 49,9 (63,3) und in der Stadt Augsburg 126,8 (133,5). In anderen Nachbarlandkreisen stiegen die Sieben-Tage-Inzidenzen hingegen an: so etwa in Neuburg-Schrobenhausen 112,6 (102,3), Dachau 107,0 (96,1) und Augsburg 71,1 (69,2).