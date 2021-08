Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Montag

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert mit 23,0 an. Am Sonntag waren es 26,7 gewesen.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montag laut Robert-Koch-Institut (RKI) gesunken. Das RKI meldete 23,0 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Wochenende war die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land gestiegen: von 23,8 am Freitag auf 26,0 am Samstag und 26,7 am Sonntag. Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg unter bayernweitem Schnitt Mit dem Wert vom Montag lag der Landkreis deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt von 43,6 und dem deutschlandweiten Wert von 56,4. Im Vergleich mit den meisten benachbarten Städten und Landkreisen steht das Wittelsbacher Land am Montag gut da. Inzidenz in meisten Nachbarlandkreisen höher als in Aichach-Friedberg Lediglich die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Landsberg am Lech (22,4) ist niedriger als die von Aichach-Friedberg. Alle anderen Nachbarlandkreise liegen darüber: Pfaffenhofen an der Ilm (29,6), Augsburg (35,5), Fürstenfeldbruck (48,3), Donau-Ries (48,6), Dachau (56,8), Neuburg-Schrobenhausen (67,8) und die Stadt Augsburg (67,8).

