Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Sonntag

In Aichach-Friedberg sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Robert-Koch-Institut auf 491,8. Am Samstag hatte sie einen neuen Negativrekord erreicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Sonntag auf 491,8 gesunken, liegt damit aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Am Samstag war die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorherigen sieben Tagen laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 565,8 gestiegen und hatte damit einen neuen Negativrekord erreicht. Am Freitag hatte der Wert bei 537,7 gelegen.

Corona: Inzidenzen in Region rund um Aichach-Friedberg weiter hoch

Auch in den Nachbarlandkreisen sind die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin sehr hoch: Den höchsten Wert verzeichnete am Sonntag der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 835,0. Im Landkreis Augsburg betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntagmorgen 726,5. Dahinter folgten die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm mit 628,8, Dachau mit 575,7, Landsberg am Lech mit 574,3, Donau-Ries mit 456,4 und Fürstenfeldbruck mit 411,4. Die Stadt Augsburg lag am Sonntagmorgen bei 480,7.

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern am Sonntag bei 639,4

Damit liegen Aichach-Friedberg und die Region mit ihren Coronazahlen weiterhin deutlich über dem Bundestrend. Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag 372,7. Bayernweit lag der Wert bei 639,4.

Lesen Sie dazu auch