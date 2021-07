Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Wochenende

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Wochenende zurückgegangen. Am Freitag hatte sie bei 23 gelegen. Am Samstag und Sonntag sank der Wert.

Von Nicole Simüller

