Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt auf 8,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Dienstag leicht auf 8,9 gesunken. Wie der Landkreis im Vergleich mit umliegenden Städten und Landkreisen dasteht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 8,9 gesunken. Am Montag und an den drei Tagen zuvor hatte das RKI jeweils von 9,7 bekannten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner berichtet.

Das Wittelsbacher Land liegt deutlich unter dem bayern- und dem bundesweiten Durchschnitt. Bayernweit meldete das RKI am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 16,1. Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 23,5.

Aichach-Friedberg steht im Vergleich in der Region gut da

Auch im Vergleich mit den umliegenden Städten und Landkreisen liegt das Wittelsbacher Land am niedrigsten. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Stadt Augsburg (30,3). Es folgen die Landkreise Fürstenfeldbruck (20,1), Dachau (19,4) und Pfaffenhofen an der Ilm (18,7), Neuburg-Schrobenhausen (15,4) und Augsburg (13,4). Am entspanntesten ist die Lage in den Landkreisen Landsberg (10,8) und Donau-Ries (10,5).