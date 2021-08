Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Wochenende

Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende laut Robert-Koch-Institut an. In vielen Nachbarlandkreisen gibt es denselben Trend.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Wochenende gestiegen. Am Freitag hatte sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 23,8 gelegen. Am Samstag meldete das RKI 26,0 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Sonntag waren es erneut etwas mehr, nämlich 26,7.

Corona-Zahlen steigen auch in den meisten Nachbarlandkreisen an

Damit lag das Wittelsbacher Land unter dem bayernweiten Durchschnitt von 36,7, unter dem bundesweiten Wert von 48,8 und zum Teil deutlich unter den Werten der meisten Nachbarlandkreise. Doch wie im Wittelsbacher Land ging auch in den meisten angrenzenden Städten und Landkreisen laut RKI die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende nach oben - darunter in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen (65,8; Freitag: 59,6), Fürstenfeldbruck (45,1; 40,6), Donau-Ries (44,8; 42,6), Augsburg (33,9; 27,6) und in der Stadt Augsburg (60,7; 56,3).

Sinkende Werte verzeichneten in der Region lediglich die Nachbarlandkreise Dachau (45,2; 51,6), Pfaffenhofen an der Ilm (30,4; 32) und Landsberg am Lech (15,0; 18,3).

