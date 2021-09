Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 94,8

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut auf 94,8 gestiegen. Wie die Lage in den Kliniken an der Paar ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwoch leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 94,8 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Montag und Dienstag hatte der Wert jeweils bei 92,6 gelegen.

Corona: Aichach-Friedberg deutlich über Bayern- und Bundesschnitt

Mit dem Wert vom Mittwoch liegt der Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin deutlich über dem bayern- und dem bundesweiten Durchschnitt. Das RKI meldete am Mittwoch für Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 77,5, für ganz Deutschland 82,7.

In den Nachbarlandkreisen entwickelte sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut RKI in unterschiedliche Richtungen. Im Landkreis Dachau sank sie auf 112,8 (130,2), in Neuburg-Schrobenhausen auf 72,6 (90,0), in Landsberg am Lech auf 71,1 (73,5) und im Donau-Ries auf 48,4 (56,6). Im Landkreis Fürstenfeldbruck verharrte sie bei 80,0. Währenddessen stieg sie in den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm auf 97,6 (88,3), in Augsburg auf 95,0 (89,1) und in der Stadt Augsburg auf 162,6 (152,1).

Drei positiv getestete Patienten und zwei Verdachtsfälle im Krankenhaus

Im Aichacher Krankenhaus wurden am Mittwochmorgen nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg drei positiv Getestete stationär behandelt, allerdings nicht auf der Intensivstation. Außerdem gab es zwei Verdachtsfälle im Aichacher Krankenhaus. In Friedberg gab es am Mittwochmorgen weder positiv getestete Patientinnen oder Patienten noch Verdachtsfälle.

Die Krankenhausampel, die am vergangenen Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz als Grundlage für Corona-Regeln ablöste, steht laut bayerischem Gesundheitsministerium an diesem Mittwoch auf Grün. (mit bac)