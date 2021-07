Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt leicht an

Im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag leicht erhöht. Laut Robert-Koch-Institut stieg der Wert auf 20,1.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montag leicht gestiegen. Am Sonntag hatte sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 17,8 gelegen. Am Montag meldete das RKI 20,1 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Damit liegt das Wittelsbacher Land weiter über dem bayern- und dem bundesweiten Trend. Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag nach Angaben des RKI bei 13,3, bundesweit bei 14,3.

Corona-Lage in Kliniken an der Paar ist nach wie vor entspannt

In den Kliniken an der Paar ist die Corona-Lage nach wie vor entspannt. Nach Angaben des Landratsamtes gab es am Montagmorgen weder im Aichacher noch im Friedberger Krankenhaus positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung. Anders als in Friedberg gab es in Aichach allerdings einen Verdachtsfall.

Wie berichtet, waren die Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg zuletzt nach oben gegangen, nachdem nach einer privaten Abifahrt von Schülerinnen und Schülern des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach und einer weiteren Fahrt der Mittelschule Friedberg mehrere Teilnehmer positiv getestet worden waren.

Lesen Sie dazu auch