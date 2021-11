Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt weiter

In Aichach-Friedberg erreichte die Inzidenz am Samstag laut RKI einen Negativrekord. Am Sonntag sank sie laut RKI. Doch offenbar gab es ein Übertragungsproblem.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Sonntag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 491,8 gesunken. Doch möglicherweise stimmt dieser Wert aufgrund eines Übertragungsproblems nicht.

Am Sonntag hieß es auf der Internetseite des RKI, dass aus Aichach-Friedberg keine neuen Fälle gemeldet wurden. Im Lauf des Nachmittags gab das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg mit 587,3 an. Laut LGL wurden 129 neue Fälle gemeldet. Das LGL steht in der Meldekette zwischen Gesundheitsamt Aichach-Friedberg und RKI.

Aichach-Friedberg: Negativrekord bei Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag

Am Samstag war die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vorherigen sieben Tagen laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 565,8 gestiegen und hatte damit bereits einen neuen Negativrekord erreicht. Am Freitag hatte der Wert bei 537,7 gelegen.

Corona: Inzidenzen in Region rund um Aichach-Friedberg weiter hoch

Auch in den Nachbarlandkreisen sind die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin sehr hoch: Den höchsten Wert verzeichnete am Sonntag der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 835,0. Im Landkreis Augsburg betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntagmorgen 726,5. Dahinter folgten die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm mit 628,8, Dachau mit 575,7, Landsberg am Lech mit 574,3, Donau-Ries mit 456,4 und Fürstenfeldbruck mit 411,4. Die Stadt Augsburg lag am Sonntagmorgen bei 480,7.

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern am Sonntag bei 639,4

Damit liegen Aichach-Friedberg und die Region mit ihren Coronazahlen weiterhin deutlich über dem Bundestrend. Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag 372,7. Bayernweit lag der Wert bei 639,4.