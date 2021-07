Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg weiter bei 2,2

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg ist nach wie vor entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut bei 2,2.

Im Landkreis Aichach-Friedberg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 2,2. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Auch am Mittwoch hatte das RKI von 2,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen berichtet.

Das Wittelsbacher Land liegt weiterhin unter dem bayern- und deutschlandweiten Schnitt. Bayernweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag sechs. Für ganz Deutschland gab das RKI einen Wert von fünf an.

Kein positiv getesteter Patient oder Verdachtsfall an Kliniken an der Paar

Auch in den Kliniken an der Paar ist die Corona-Lage entspannt: Dort gab es nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg am Donnerstagmorgen stationär weder positiv auf Corona getestete Patienten noch Verdachtsfälle in den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg.