Corona: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter im Wittelsbacher Land

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bewegt sich im Landkreis Aichach-Friedberg in Richtung null: Am Sonntag liegt sie bei 2,2.

Die Corona-Lage bleibt im Wittelsbacher Land übers Wochenende weiter entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Sonntag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 2,2. Am Samstag lag der Wert bei 3,7 - genauso niedrig wie am Freitag. Am Donnerstag hatte das RKI noch 4,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Aichach-Friedberg steht auch unter Nachbarn gut da

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz steht der Landkreis Aichach-Friedberg auch im Vergleich zu den umliegenden Landkreisen gut da. Im Landkreis Dachau lag die Inzidenz am Sonntag bei 9,7, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bei 4,1, im Landkreis Augsburg bei 10,3 und in der Stadt Augsburg bei 11,8.

Von den Kliniken an der Paar gab es am Wochenende beim Landratsamt Aichach-Friedberg keine neuen Auskünfte.

Bei Impfungen geht es voran

Am Freitag hatte Landrat Klaus Metzger erneut an alle Impfwilligen appelliert, sich für eine Corona-Impfung zu registrieren. Bei den Impfungen geht es derzeit zügig voran. (bac)