Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Aichach-Friedberg am Dienstag stark

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt laut RKI am Dienstag deutlich. In der gesamten Region machen die Zahlen einen Satz nach oben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat am Dienstag einen Sprung nach oben gemacht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 32,7 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Montag war die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 23,0 gelegen - nach 26,7 am Sonntag.

Damit folgt das Wittelsbacher Land dem Trend der umliegenden Städte und Landkreise. Dort hatten die Sieben-Tage-Inzidenzen schon am Montag großteils über der des Wittelsbacher Landes gelegen. Am Dienstag lagen sie - wie im Wittelsbacher Land - auch in allen Nachbarlandkreisen deutlich über den Werten vom Montag.

Region Augsburg liegt zum Teil über dem bundesweiten Durchschnitt

Den höchsten Wert in der Region verzeichnet die Stadt Augsburg mit 77,6 (Montag: 60,7). Dahinter reihen sich die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen 69,9 (65,8) und Dachau 68,4 (45,2) ein - gefolgt von den Landkreisen Donau-Ries 53,1 (44,8), Fürstenfeldbruck 52,0 (45,1), Augsburg 40,6 (33,9) und Pfaffenhofen an der Ilm 33,5 (30,4). Den niedrigsten Wert verzeichnet nach wie vor der Landkreis Landsberg am Lech mit 25,8 (15,0). Doch auch er machte von Montag auf Dienstag einen deutlichen Sprung nach oben.

Die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern betrug laut RKI am Dienstag 45,2, der bundesweite Schnitt lag bei 58,0.